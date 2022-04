L'Assemblea di Lega ha dato l'ok: via libera allo stage azzurro dal 14 al 24 novembre

Fonte: tuttomercatoweb.com

L'Assemblea di Lega di ieri, spiega il Corriere dello Sport, ha registrato la disponibilità delle squadre all'istituzione di uno stage della Nazionale a novembre prossimo, dal 14 al 24, nel periodo in cui l'Italia avrebbe dovuto cominciare la preparazione al Mondiale in Qatar. Un modo per "sfruttare" quei giorni di vuoto forzato, ma pure per dare al ct Mancini la possibilità di schiarirsi ulteriormente le idee in vista del nuovo corso azzurro.