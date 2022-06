L'associazione ADiCoSp compie sei anni: tutela ds abilitati e collaboratori sportivi

Fonte: tuttomercatoweb.com

Ricorrenza speciale per ADiCoSp, che proprio quest'oggi compie sei anni di attività. Associazione nata per il volere di Alfonso Morrone (attuale presidente), Raffaele Auriemma, Michele Punzi, Pasquale Gigliotti, Mauro Ventura, Maurizio Manfra e Nicola Dionisio, ADiCoSp ha come principale obiettivo quello della tutela di Ds abilitati e collaboratori sportivi; tante le conquiste ottenuti negli anni. Come si legge nella nota ufficiale, infatti, "sei anni fa l’elenco speciale dei direttori sportivi non era consultabile e noi abbiamo chiesto ed ottenuto di renderlo pubblico online. Sembra un nulla ma fu un risultato importante perché finalmente si smascherava chi operava abusivamente. Siamo coinvolti sulla formazione dei direttori del futuro perché abbiamo organizzato insieme all’ Università LUM di Bari i corsi per l’abilitazione a Coverciano. Siamo stati gli unici, durante la pandemia, a interloquire con il Governo per inserire il direttore sportivo tra i lavoratori sportivi anche nei dilettanti come riconosciuto dal Decreto Lgs. 36/2021. Inoltre siamo presenti nelle Commissioni della FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio". Non solo, l'associazione è presente anche in tutte le categorie del calcio italiano, dalle professionistiche alle dilettantistiche. Con il numero di associati che cresce ogni anno.