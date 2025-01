L'Atalanta non molla Daniel Maldini. Il Milan gode di una percentuale sulla rivendita

vedi letture

Perso Lookman per tre settimane, l'Atalanta si è immediatamente riversata nel calciomercato per sostituirlo. Nelle scorse ore al club bergamasco è stato accostato con insistenza il nome di Daniel Maldini, ex Milan oggi al Monza, che considerata la situazione di classifica nella quale si ritrova non vorebbe privarsene a stagione in corso.

Nonostante questo, riporta Gianluca Di Marzio, la Dea non avrebbe alcuna intenzione di mollare il classe 2001, al punto che Percassi proverà a convincere Galliani nei prossimi giorni con un'offerta importante. Su Daniel Maldini il Milan ha una percentuale del 50% su una futura vendita.