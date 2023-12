L'Atalanta sfata il tabù: dal 2019 i nerazzurri non vincevano in casa contro il Milan

vedi letture

Il Milan crolla a Bergamo sotto i colpi di Lookman e Muriel nel finale di gara. Rossoneri male, soprattutto nel secondo tempo concedendo troppo alla Dea, brava e fortunata nel trovare il gol partita nel finale con un colpo di tacco di Muriel. Rossoneri a -7 dalla Juve e in attesa dell'Inter questa sera.

Come riportato dai Dati Opta, era dal gennaio 2021 che l’Atalanta non vinceva contro il Milan in Serie A (3-0 in trasferta), mentre era dal dicembre 2019 che non batteva i rossoneri in casa (5-0) nel massimo torneo. Inoltre, il Milan non ha vinto per tre trasferte di fila per la prima volta in Serie A dallo scorso maggio e in ciascuna delle ultime tre gare esterne, i rossoneri hanno subito almeno due gol a macth.