L'avv. Raimondo: "Rb Fund Iv Fc Aiv Cv veicolo assolutamente riconducibile a RedBird: basta effettuare l'accesso alla Camera di Commercio olandese. Non c'è anomalia"

Secondo quanto riportato dall'avvocato Felice Raimondo sul suo sito ufficiale (QUI l'articolo completo), il RB Fund IV FC AIV C.V. - ossia il veicolo di diritto olandese che secondo la procura avrebbe pagato buona parte dei soldi a Elliott e i cui soldi "sembrerebbero - come scrive la Procura di Milano e riporta l'ANSA - provenire da un veicolo non riconducibile a RedBird" - è in realtà è un veicolo assolutamente riconducibile a RedBird.

Per "provarlo - spiega Raimondo - è stato sufficiente effettuare in data odierna un banale accesso alla Camera di Commercio olandese", presso la quale risulta che "RB FC Holdings Fund I AIV C.V. è posseduto da RedBird Capital Partners Fund IV GenPar LLC (registrato al solito indirizzo in Delaware dove sono presenti altre migliaia di imprese). Ebbene, come risulta proprio dal Form ADV depositato presso la SEC RedBird Capital Partners Fund IV GenPar LLC, fondo registrato presso la SEC al numero 805-5462648909, è un veicolo riconducibile a Gerald Cardinale e, quindi a RedBird. Il Fund IV viene menzionato presso l'autorità borsistica americana ed è chiaramente riconducibile a Gerald Cardinale".

L'avvocato Raimondo conclude l'analisi con una "ovvia" considerazione: "se ci fossero stati realmente dei "sotterfugi", la SEC si sarebbe già mossa, idem le autorità olandesi. Ma tutto ciò non è avvenuto perché gli organi di vigilanza preposti ai controlli nei rispettivi paesi in cui hanno sede i veicoli utilizzati (Olanda e USA) non hanno rilevato alcun tipo di anomalia".