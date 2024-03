L'avvocato Cantamessa su Fiorentina-Milan: "L'assenza di Théo peserà più di quella di Bonaventura"

vedi letture

Leandro Cantamessa, ex avvocato del Milan, ha parlato a "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola in vista della gara di domani tra Fiorentina e rossoneri: "Da piccolo ero suggestionato dalle leggende viola, Julinho e Montuori in particolare. Se ne parlava tanto in casa mia, di Julinho, con cui la Fiorentina vinse il primo scudetto. Montuori invece mi fece preoccupare per il colpo alla testa a causa dei quale dovette smettere di giocare".

Quanto all'attualità, domani ci sarà Fiorentina-Milan...

"L'assenza di Theo Hernandez è più importante di quanto non sia quella di Bonaventura con la Fiorentina. Nella struttura rossonera, il terzino francese ha delle caratteristiche uniche come le accelerazioni. Poi alle volte non è in vena, ma se lo è rimane un calciatore straordinario".

Nota una certa gogna sull'operato di Pioli?

"Ha fatto bene, salvo qualche 2-2 che si poteva evitare e che comunque sarà stato colpa della squadra più che sia... Quanto alla gogna, questo fa parte purtroppo del lavoro degli allenatori. Appena le cose vanno così e così subiscono una pioggia di critiche... Ma devono essere tenute in considerazione".