L'Eco di Bergamo: "L'Atalanta non si scanserà. Anche a costo di aiutare questa Juve"

“Non piangere Atalanta, c’è un 2° posto da conquistare. E nessuno si scanserà, a costo di aiutare questa Juve”. Così, sulle pagine de L’Eco di Bergamo, si guarda al momento della Dea dopo la finale di Coppa Italia persa ieri: “La Coppa, un’altra volta, finisce in altre mani. Anche se stavolta è stata diversa, se proviamo, nonostante tutto, a ragionare. […] Resta da dire, adesso, del campionato. Perché certi atteggiamenti arroganti dei giocatori juventini spingerebbero il cuore a dire: ok, in Champions vada il Milan. Ma l’Atalanta non può fare questi ragionamenti, perché è diversa da questi pensieri, perché domenica c’è da conquistare un secondo posto che sarebbe storico, un altro record, un’altra ciliegina sulla nostra splendida torta. Il secondo posto: sarà questo, adesso, il trofeo ideale da alzare. Non piangere, Atalanta. Sei grande lo stesso”.