L'Empoli dura un tempo: l'Inter passa 3-1 a San Siro e risponde al Napoli

Nel posticipo della domenica del 21° turno di Serie A, è arrivata la risposta del'Inter al Napoli. I nerazzurri hanno piegato l'Empoli con il risultato di 3-1, con tutti i gol arrivati nella ripresa. I toscani, alla quinta sconfitta nelle ultime sei gare, sono durati solamente 45 minuti: dopo un tempo infatti il risultato era fermo sullo 0-0. Poi a inizio secondo tempo, al 55', è arrivato il gol di Lautaro Martinez con un Devis Vasquez tutt'altro che perfetto. Il raddoppio al 79' con Denzel Dumfries. Dopo quattro minuti Esposito sembra riaprire la gara ma all'89' ci pensa Thuram a fissare il parziale. I nerazzurri, con una partita in meno, si riportano a tre punti dal Napoli.

VENERDI 17 GENNAIO

Roma - Genoa 3-1 - 25' Dovbyk (R), 33' Masini (G), 60' El Shaarawy (R), 73' aut. Leali (R)

SABATO 18 GENNAIO

Bologna - Monza 3-1 - 4' Maldini (M), 22' Castro (B), 34' Odgaard (B), 69' Orsolini (B)

Juventus - Milan 2-0 - 61' Mbangula (J), 63' Weah (J)

Atalanta - Napoli 2-3 - 16' Retegui (A), 27' Politano (N), 40' McTominay (N), 11' st Lookman (A), 33' st Lukaku (N)

DOMENICA 19 GENNAIO

Fiorentina - Torino 1-1 - 38' Kean (F), 70' Gineitis (T)

Cagliari - Lecce 4-1 - 42' Pierotti (L), 60' Gaetano (C), 65' Luperto (C), 80' Zortea (C), 83' Obert (C)

Parma - Venezia 1-1 - 20' Pohjanpalo su rig. (V), 56' Hernani su rig. (P)

Hellas Verona - Lazio 0-3 - 2' Gigot (L), 21' Dia (L), 58' Zaccagni (L)

Inter - Empoli - 1-3 - 55' Lautaro Martinez (I), 79' Dumfries (I), 83' Esposito (E), 89' Thuram (I)

LUNEDI 20 GENNAIO

Como-Udinese, ore 20.45