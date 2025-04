L'Empoli perde una grande occasione: 0-0 e punto d'oro per il Cagliari

Sfida cruciale in chiave salvezza alle 15 di questa domenica: l'Empoli, terzultimo e prima squadra delle virtuali retrocesse, in casa non è andato oltre lo 0-0 contro il Cagliari che invece continua a mettere in saccoccia punti importanti e arriva a quota 30 punti, a +6 punti sui toscani: un margine che si preannuncia rassicurante, considerando anche le due squadre - Parma e Lecce - che si trovano in mezzo. La squadra di D'Aversa rimane a -2 punti dalla salvezza.

Si riporta di seguito il programma della 31esima giornata di Serie A:

04/04/2025 Venerdì 20.45 Genoa-Udinese 1-0

05/04/2025 Sabato 15.00 Monza-Como 1-3

05/04/2025 Sabato 18.00 Parma-Inter 2-2

05/04/2025 Sabato 20.45 Milan-Fiorentina 2-2

06/04/2025 Domenica 12.30 Lecce-Venezia 1-1

06/04/2025 Domenica 15.00 Empoli-Cagliari 0-0

06/04/2025 Domenica 15.00 Torino-Hellas Verona 1-1

06/04/2025 Domenica 18.00 Atalanta-Lazio (DAZN/SKY)

06/04/2025 Domenica 20.45 Roma-Juventus (DAZN)

07/04/2025 Lunedì 20.45 Bologna-Napoli (DAZN)