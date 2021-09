L'entusiasmo del popolo rossonero: domenica attesi oltre 30mila tifosi a San Siro

Non si placa la passione del popolo rossonero, rafforzata dall'entusiasmo ritrovato per la qualificazione in Champions e anche per le prime due vittorie in campionato. Come riporta il Corriere dello Sport , in Milan-Lazio di domenica sono attesi più di trentamila tifosi a San Siro (contro il Cagliari erano 32mila), sperando di spingere la squadra di Pioli sempre più a punteggio pieno. Si va, dunque, verso il tutto esaurito.