L'Equipe - Giroud 14° nella classifica dei 30 personaggi del calcio francese

L'Equipe, il maggiore quotidiano sportivo in Francia, ha stilato una classifica di trenta personaggi, i più influenti nel mondo del calcio francese. Al 14esimo posto della graduatoria troviamo l'attaccante del Milan Olivier Giroud, autore di un 2022 pazzesco a 36 anni, concluso con un Mondiale da protagonista in cui è diventato anche il marcatore più prolifico della storia francese. Il quotidiano ha scritto: "Olivier Giroud, un regalo da record. Dopo aver lottato per mesi con Didier Deschamps per rientrare nella squadra francese per la Coppa del Mondo, Olivier Giroud è diventato, a 36 anni, il capocannoniere della storia dei Bleus".

La classifica completa:

1. Kylian Mbappé

2. Didier Deschamps

3.Karim Benzema

4.Lionel Messi

5. Zinédine Zidane

6. Stéphanie Frappart

7. Vincent Labrune

8. Nasser al-Khelaïfi

9. Antoine Griezmann

10. Fayza Lamari

11. Franck Haise

12. Amélie Oudéa-Castéra

13. Pablo Longoria

14. Olivier Giroud

15. Hugo Lloris

16. Neymar

17. Aurélien Tchouaméni

18. Luis Campos

19. Christophe Galtier

20. Igor Tudor

21. Bixente Lizarazu

22. Wendie Renard

23. John Textor/Jean-Michel Aulas

24. Randal Kolo Muani

25. Kheira Hamraoui

26. Bruno Genesio

27. Corinne Diacre

28. Thierry Henry

29. Régis Le Bris

30. Noël Le Graët