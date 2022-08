L'Equipe - Milan, c'era l'accordo per Sanches, poi è piombato il Psg ed è cambiato tutto

MilanNews.it

© foto di PhotoViews

Secondo quanto riporta dalla Francia questa mattina L'Equipe, l'ex obiettivo di mercato del Milan Renato Sanches aveva trovato un accordo con il Milan ma quando è piombato il Psg con un'offerta doppia di stipendio a 6 milioni non ha più avuto dubbi sulla sua scelta di rimanere a giocare in Francia. I rossoneri. In particolare è stato Mendes a far decollare la trattativa tra Psg e Lille, mettendo in contatto i due club e facendoli avvicinare progressivamente nella trattativa. Il Paris aveva iniziato con un'offerta da 10 milioni e poi ha acquistato il portoghese per una cifra pari a 13 milioni più due di bonus.