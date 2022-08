L'Équipe - Onana andrà al Lens: al Bordeaux vanno 4 milioni di euro

MilanNews.it

Se n'è tanto parlato in ottica Serie A: prima il Milan, poi la Cremonese, infine anche lo Spezia con l'occhio attento dell'Inter all'affare. Invece Jean Junior Onana proseguirà la sua carriera in Francia. Il centrocampista camerunese lascia il Bordeaux, club retrocesso in Ligue 2, e passa al Lens. L'affare è fatto, ai girondini 4 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. A scriverlo è L'Équipe.