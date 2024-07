L'esempio di Yamal e le parole di Capello: "I giocatori di qualità vanno fatti giocare, non ho mai guardato l'età prima di fare una formazione"

Fabio Capello, ex storico allenatore rossonero è intervenuto così negli studi di Sky Sport al termine di Spagna-Inghilterra, finale di Euro 2024, toccando in modo particolare il tema giovani e portando ad esempio quanto avvenuto al Milan. Infatti "Don Fabio" Ha fatto notare come i talenti rossoneri siano cresciuti tanto soprattutto per il fatto che hanno giocato senza pubblico ai tempi del Covid. Di seguito le considerazioni dell'ex tecnico di Milan, Roma, Juventus e Real Madrid:

"I giocatori che hanno qualità emergono e quindi bisogna usarli, avere la voglia di rischiare. Tu quando vedi uno in allenamento che è bravo, che si allena con la prima squadra, devi di volta in volta metterlo dentro…stai vincendo 2-0, gli fai fare mezz’ora. Perché alcuni giovani del Milan sono cresciuti così tanto? Perché hanno giocato senza pubblico, col Covid. L’allenatore li guidava, come dei cavalli…vai qui, vai la. Io non ho mai guardato la carta d’identità prima di fare una formazione".