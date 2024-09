L'esordio di Pioli e il gol di Piatek: nel 2019 Milan-Lecce terminò così

vedi letture

Il Milan si prepara ad affrontare questa sera a San Siro il Lecce di Gotti, reduce in campionato da un amaro pareggio casalingo contro il Parma. In casa Milan invece, grande entusiasmo dopo il derby vinto contro l'Inter e voglia di continuità nel prossimo periodo, anche a partire dalla prossima settimana in Champions League contro il Leverkusen.

L'esordio di Pioli nel 2019

L’ultimo pareggio fra le due squadre coincise con l’esordio sulla panchina del Milan di Stefano Pioli. Il 20 ottobre 2019 il Milan andò due volte in vantaggio con i goal di Calhanoglu e Piatek, ma prima Babacar e poi Calderoni in pieno recupero permisero al Lecce di trovare il 2 a 2.