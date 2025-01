L’ex Conceiçao al lunch match per le 60 di Pecchia

Paulo Sergio Conceiçao, l’allenatore del Milan, è un ex gialloblù. Non a livello di panchina. Bensì come centrocampista. Dopo due annate alla Lazio e prima di trasferirsi all’Inter, nel campionato 2000-2001 vestì, infatti, la maglia del Parma. Per il portoghese in quella Serie A 25 presenze condite da 5 reti (contro: Bologna, Lazio, Atalanta, Fiorentina, Brescia). Soprattutto, una quarta piazza al termine del torneo (e quindi biglietto per la successiva Champions), finalista di Coppa Italia e un’avventura in Coppa UEFA fino agli ottavi.

Domenica all’ora di pranzo sfiderà la sua ex società per la prima volta come coach.

Al contrario il suo collega Fabio Pecchia ha testato le proprie idee di calcio contro il Diavolo già 3 volte in Serie A. Le statistiche lo vedono in vantaggio: 2-1 in fatto di successi, 6-5 sul fronte delle marcature.

Nel 2017-2018 alla guida dell’Hellas Verona fece 3-0 nel girone d’andata e 1-4 in quello di ritorno.

Anche in questo torneo, nella prima parte, ha conquistato l’intera posta in palio: 2-1.

Da segnalare che quella del Meazza sarà la gara numero 60 come coach nel massimo campionato per il mister Crociato. I suoi numeri, alla vigilia di Milan-Parma, raccontano di 11 vittorie, 12 pareggi, 26 sconfitte (per complessivi 23 impegni a punti).

TUTTI I PRECEDENTI FRA PECCHIA E IL MILAN IN CAMPIONATO

2 vittorie Pecchia

0 pareggi

1 vittoria Milan

6 gol fatti dalle squadre di Pecchia

5 gol fatti dalla Milan