L'ex Joe Jordan: "Verona nel cuore: a San Siro nulla è impossibile"

"Verona nel cuore: a San Siro nulla è impossibile". Queste sono le dichiarazioni di Joe Jordan, ex di Milan e Verona, riprese oggi in prima pagina dal Corriere di Verona. Secondo lo scozzese, i gialloblù possono giocarle in trasferta contro la squadra di Pioli.