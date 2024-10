L'ex Milan Canuti: "Diavolo favorito sulla Fiorentina, che vedo leggermente meno forte rispetto all'anno scorso"

L'ex difensore Nazzareno Canuti, che ha giocato nel Milan nella stagione 1982/1983, culminata con la vittoria del campionato di Serie B, ha rilasciato un'intervista a Radio City4You in cui ha parlato di Milan in vista della gara che vedrà questa sera la formazione di Paulo Fonseca affrontare la Fiorentina nel posticipo della settima giornata di Serie A:

"Vedo la Fiorentina, rispetto all'anno scorso, leggermente meno forte. I viola giocheranno contro un Milan che mi sembra in ripresa, dopo il derby, eccezion fatta per la scivolata in Champions che, comunque, ci può stare. In ogni caso, è tutto da vedere, il campionato è tutto da giocare. Secondo me, la Fiorentina, soprattutto in attacco, ha perso qualcosa. Quindi, io vedo favorito il Milan. Penso che, giocando bene la Fiorentina e giocando bene il Milan, il Milan possa vincere".