MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, si è così espresso a TV Luna in vista di Milan-Napoli: “Io firmerei per un pareggio a San Siro, non sarà una sfida facile. Anche loro sono in un buon momento e ce la metteranno tutta in casa per fare risultato”.