L'ex Napoli Giannello: "Milan la meno temibile in Champions. Napoli più sereno e pronto, è favorito"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'ex portiere napoletano Matteo Gianello: "In campionato il Napoli aspetta solo la matematica e quindi la testa va alla Champions. Il Milan tra quelle rimaste è la squadra meno temibile, ma è abituato a giocare queste partite. Sarà una gara contratta, nella quale il Napoli cercherà di fare gol per poi giocare meglio al Maradona. Il Milan dovrà cercare di fare la partita, non può andare a giocare a Napoli solo con un pareggio. In questo momento il Napoli lo vedo più sereno e pronto, lo vedo per questo favorito”.