L'ex obiettivo del Milan Carrasco multato e sospeso dal Dalian: è rientrato tardi dal ritiro con la Nazionale belga

Yannick Carrasco è stato un nome caldo per il Milan lungo tutta l'ultima sessione invernale di calciomercato. La pista che portava al belga avrebbe potuto riaccendersi in estate ma al momento, l'ex Atletico Madrid, non passa un periodo semplice. Il Dalian, formazione in cui attualmente Carrasco milita, lo ha sospeso e multato. Il classe 1993 è colpevole di non essere sceso in campo a causa del rientro in ritardo dal ritiro con la Nazionale, oltre ad altri comportamenti giudicati non professionali.