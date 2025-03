L'ex Roma Fazio: "Fonseca non si è giocato nel migliore dei modi le sue carte al Milan"

Intervenuto ai microfoni di ilovepalermocalcio.com, l'ex difensore di Salernitana Federico Fazio ha parlato di presente e futuro, dicendo la sua anche sulla breve e complicata esperienza al Milan di Paulo Fonseca, suo allenatore ai tempi della Roma.

Il Milan non sta vivendo una bella stagione. Non era dunque solo colpa del suo ex allenatore Fonseca?

"Se è vero che a livello societario le cose al Milan non vanno benissimo, è anche vero però che Fonseca non si è giocato nel migliore dei modi le sue carte in rossonero. Conosceva già la massima serie italiana per l’esperienza non proprio positiva alla Roma e anche per questa ragione era lecito aspettarsi un rendimento diverso in questa seconda parentesi italiana".