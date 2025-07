L'ex sindaco Moratti: "È impensabile che in una città con due squadre come Inter e Milan la politica non riesca a decidere sul futuro di San Siro"

Letizia Moratti, ex sindaco di Milano e presidente della Consulta nazionale di Forza Italia, ha parlato così della questione del futuro di San Siro ai microfoni de Il Giornale: "È impensabile che in una città con due squadre come Inter e Milan la politica non riesca a decidere sul futuro di San Siro. Da quindi anni le giunte di sinistra non hanno effettuato nessuna scelta concreta sulla questione San Siro, portando così le squadre a guardare ad altre soluzioni che porterebbero un indotto economico inferiore.

L'Uefa stima che club con stadi moderni abbiano introiti del 30% superiori: questo significa economia, lavoro, sviluppo per l'intero territorio. Ma la politica deve saper decidere e prendersi responsabilità. Dopo aver ascoltato il dibattito tra Verdi, AVS, 5 Stelle e persino il Pd che chiede di cambiare passo, non credo che questa giunta sarà in grado di tenere il ritmo delle esigenze di Milano, partendo proprio dal caso San Siro".