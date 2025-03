L'ex van Bommel: "In Olanda trasmettono molte partite del Milan grazie a Reijnders"

In occasione della Beckenbauer Cup, che si è disputata negli scorsi giorni a Monaco di Baviera a margine dei festeggiamenti dei 125 anni del Bayern Monaco e a cui ha partecipato anche una selezione di vecchie glorie del Milan, la media house del club rossonero ha intercettato un grande doppio ex della squadra tedesca e di quella rossonera, il centrocampista olandese Mark van Bommel. Con il Diavolo il mediano giocò una sola stagione ma lasciò un grande ricordo, anche grazie alla vittoria dello Scudetto.

Intervistato dai canali ufficiali del Milan, van Bommel ha parlato così del connazionale Tijjani Reijnders: "Guardo molte partite del Milan, perché in Olanda ne trasmettono molte grazie a Tijjani (Reijnders, ndr). Era un buon giocatore in Olanda ma sta migliorando partita dopo partita. È molto importante: fa gol, ma è molto importante perché gioca per la squadra ed è molto importante avere giocatori come lui. Ero un po' come lui, non ero un top player ma ero molto importante per la squadra, così come Tijjani"