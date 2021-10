L'hashtag #PioliOut è solo un ricordo: il mister ne ha fatta di strada

Questa sera a Bologna Stefano Pioli raggiungerà il traguardo delle 100 panchine con il Milan. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, a maggio il tecnico emiliano scavalcherà Alberto Zaccheroni (125 gettoni in rossonero) e si accomoderà nella top 10 degli allenatori più presenti nella storia del club. Per essere un ex precario accolto sui social dal l’hashtag #PioliOut - osserva la rosea - di strada ne ha già fatta parecchia.