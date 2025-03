L'incredibile esultanza del Panama con Thierry Henry: cosa è successo

vedi letture

Cecilio Waterman ha realizzato un gol storico che, nella notte italiana, ha portato il Panama in finale di Nations League nella Concacaf: 1-0 sugli Stati Uniti in pieno recupero (al 93').

Incontenibile la gioia dell'attaccante in forza ai cileni del Cobresal, che è corso da Thierry Henry ad abbracciarlo gridandogli: "Sei il mio idolo", con tutti i compagni di squadra del Panama che lo hanno a loro volta circondato e avvolto. L'ex campione francese infatti era a bordocampo a commentare la sfida per conto di Paramount+ e dopo l'episodio ha raccontato lui stesso l'accaduto: "È stato incredibile, ero sotto shock" - ha detto ridendo Henry - ". Mi ha detto: 'Sei il mio idolo, sei il mio idolo'. È stato irreale", ha aggiunto.

Poi ha aggiunto: "Ma questo è ciò che significava per loro. L'ho visto nei loro occhi perché ero così vicino. Ero come in trance. Grazie a Dio capisco lo spagnolo quando mi ha detto 'Sei il mio idolo'. Ma è stato speciale, wow"

Successivamente la Paramount+ ha invitato Waterman a partecipare alla trasmissione post-partita, e lui ha abbracciato nuovamente Henry spiegando: "La sera prima in hotel mi hanno chiesto: 'Chi era il tuo idolo da bambino?' E ho detto Henry perché quando ero piccolo ti vedevo sempre giocare per l'Arsenal, poi per il Barcellona. Sei stato una fonte di ispirazione per me. Appena ho segnato il gol, ti ho visto e sono dovuto andare a salutarti. È successo così e basta", ha aggiunto, sottolineando che non aveva pianificato questa esultanza particolare.

L'attaccante ha regalato poi a Henry anche la sua maglia numero 18 di Panama, con la promessa che in cambio il francese gli avrebbe inviato una maglia dell'Arsenal.