L'indiscrezione della Gazzetta: Retegui fu proposto al Milan che scelse Morata

Nella primavera del 2024 Mateo Retegui fu proposto al Milan. È il retroscena raccontato da gazzetta.it: reduce da una stagione con 7 gol in Serie A al Genoa, l’attaccante argentino era una delle opzioni sul tavolo della dirigenza rossonera, che però decise di non affondare il colpo. Il Milan scelse invece di puntare su Alvaro Morata, che arrivava invece dalla vittoria dell’Europeo e da una lunga carriera a livelli alti.

Poche settimane dopo, ad agosto, l’Atalanta si è trovata a dover sostituire l’infortunato Scamacca e chiuse l’operazione Retegui in pochi giorni: 22 milioni più 3 di bonus al Genoa. L’inizio di stagione dell’attaccante è stato subito convincente, con 7 gol segnati entro ottobre – lo stesso numero messo a referto in tutto il campionato precedente. Da lì in poi il rendimento è cresciuto ulteriormente, fino a renderlo l’attuale capocannoniere del campionato di Serie A con 23 reti.

A distanza di un anno, e a poche ore dall’incrocio di campionato fra rossoneri e Dea, in programma domani sera alle 20.45, il ritorno a San Siro di Retegui fa tornare in mente al Milan un’occasione non sfruttata. Il costo sarebbe stato simile anche per i rossoneri, tra i 20 e i 25 milioni. Ma all’epoca i dubbi sulle sue prestazioni al Genoa e la preferenza per un profilo più esperto fecero la differenza.