L'Inter 9 volte su 13 gioca prima, ma il Milan ha un vantaggio. Formazione: Tonali out, fiducia a Kessie e Diaz

Ancora una volta - saranno 9 su 13 in questo girone di ritorno nei turni fin qui calendarizzati e 5 su 6 da inizio marzo fino al 16 aprile - il Milan è costretto ad inseguire l'Inter. Non in classifica - dove il vantaggio resta - ma nel calendario: i rossoneri, infatti, affronteranno questa sera il Torino in trasferta conoscendo già il risultato dei citati nerazzurri (vittoria 2-0 sull'Hellas Verona) e anche del Napoli, impegnato alle 15 contro la Fiorentina.

Niente alibi, sì mentalità

Stefano Pioli, però, non cerca alibi: "Sarebbe corretto che tutti giocassimo allo stesso orario nel finale di campionato - ha sottolineato il tecnico in conferenza -. Poi se devi vincere lo Scudetto hai una mentalità vincente e pensi alla partita da vincere. Giocare allo stesso orario sarebbe la cosa migliore". Non gli si può certo dar torto sulla proposta di calendario, così come lo si deve seguire sulla mentalità da imporre alla sua squadra: contro il Torino bisogna lasciarsi alle spalle il pari di Bologna e il risultato delle rivali e pensare al solo obiettivo di vincere.

La probabile formazione

Per farlo, il tecnico emiliano si affiderà all'ossatura titolare delle ultime settimane con due cambi rispetto alla formazione scesa in campo lunedì. Confermati Maignan in porta e la difesa con Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez; cambio a centrocampo con Tonali che va in panchina e Bennacer cche sarà affiancato da Kessie. La punta sarà Giroud, supportato da Leao e dalle seguenti scelte: ancora fiducia a Diaz al centro conSaelemaekers a destra al posto di Messias. Pronti a gara in corso Rebic e Ibrahimovic.