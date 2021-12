L'Inter a Kjaer: "Torna presto Campione, ti aspettiamo a San Siro per tributarti l'applauso che meriti"

L'Inter, con un bellissimo ed emozionante messaggio su Twitter, ha augurato al rossonero Simon Kjaer un pronto recupero dopo l'operazione al ginocchio subita oggi: "Un Campione non si riconosce solo da come gioca a calcio. Torna presto Simon, ti aspettiamo in campo a San Siro per tributarti l'applauso che meriti".

Torna presto Simon, ti aspettiamo in campo a San Siro per tributarti l'applauso che meriti. — Inter 🇮🇹 (@Inter) December 3, 2021