L'Inter vince 0-3 a Torino: a segno i due attaccanti e Calhanoglu su rigore

Attenti a quei due: sono Marcus Thuram e Lautaro Martinez, la coppia gol più prolifica della Serie A, a decidere la vittoria dell'Inter in casa del Torino. In casa dei granata, finisce 3-0 per gli ospiti (l'ultimo gol è un gentile omaggio di Mkhitaryan ad Hakan Calhanoglu, a segno su rigore conquistato dall'armeno) una partita scorbutica per quasi un'ora e che cambia quando Ivan Juric, fin troppo rinunciatario sotto il profilo della qualità (leggasi Radonjic solo spettatore), perde Perr Schuurs, vittima di un infortunio la cui entità è da verificare ma che sembra preoccupante. Smarrito il baluardo di una difesa già arrangiata, il Toro sbanda e l'Inter di Simone Inzaghi azzanna: il francese, cresciuto all'ombra della Mole con papà Lillian, trova proprio in Piemonte il primo gol lontano da Milano nel suo campionato. Tempo sette minuti e ci mette la firma pure l'argentino, devastante come (quasi) nessuno nella storia dell'Inter a questo punto della stagione. La Thu-La, la coppia che scoppia e domenica prossima si troverà di fronte l'ex amico Lukaku, è l'arma impropria che finalizza il cambio di rotta dettato dalla panchina: a far la differenza, oltre infortuni e goleador, ci sono pure Dumfries e Frattesi, subentrati d'oro che ricordano come il Biscione abbia una qualità diffusa, molto più di quanto non possano vantare altre concorrenti allo scudetto.

In attesa del Milan, in scena domani sera a San Siro contro la Juventus, Inzaghi - quattro vittorie su quattro in trasferta in questa Serie A - si gode un sabato sera da primo della classe. Senza il tempo di poter prendere fiato: martedì, al Meazza, c'è il Salisburgo in Champions League. Quanto ai padroni di casa: zero gol nelle ultime quattro partite, il Toro saluta i suoi tifosi che chiedono alla squadra di tirar fuori gli attributi. Con la capolista perdere si può, ma la Maratona non sembra molto d'accordo.