L'inverno è arrivato - 11 occasioni europee a scadenza: due nomi che interessano al Milan

L'armata di parametri zero è pronta a invadere e cambiare il panorama europeo già a breve, a gennaio 2022. Ancora pochi giorni e il quadro sarà più completo quando gli atleti in scadenza potranno già prendere accordi formali con altre squadre. In queste settimane c’è chi potrebbe cambiare idea e accettare offerte di rinnovo, altri invece hanno già scientemente deciso di cambiare aria perché allettati da proposte economiche migliori. Fa certamente parte di questo elenco il principe dei calciatori a scadenza, Kylian Mbappé, uscito allo scoperto addirittura un anno prima della scadenza. Il francese ha già annunciato di voler lasciare Parigi, e c’è il Real Madrid che lo aspetta. A meno di clamorose sorprese, Mbappè proverà ad aiutare il PSG a vincere la Champions fino a giugno, per poi diventare uno dei colpi più importanti dell'intera era Florentino Perez (e non è poco, considerando chi lo ha preceduto). Ma andiamo a vedere 11 casi spinosi destinati ad accendere il mercato estivo:

1) Kylian Mbappé (PSG) - Fu pagato ben 145 milioni di euro più 30 di bonus nel 2017, e tra qualche mese la formazione allenata da Pochettino non intascherà nemmeno un euro. Come detto, il Real Madrid appare come destinazione naturale dopo la trattativa sfumata negli ultimi giorni dello scorso mercato estivo.

2) Paul Pogba (Manchester United) - Non sembra possibile convincere il francese a continuare la propria avventura con il club che lo ha lanciato, perso, ricomprato e che si appresta a perderlo nuovamente a zero. Il centrocampista 28enne sarà l’oggetto dei desideri di mezza Europa, comprese Real Madrid e Juventus. Il suo agente Mino Raiola sta lavorando per regalargli l'ultimo grande contratto della sua carriera.

3) Ousmane Dembélé (Barcellona) - Infortuni, scelte personali discutibili e prestazioni in campo mai continue e certamente non all'altezza di quanto è stato pagato nel 2017, ben 105 milioni di euro più bonus. Il francese è dotati di un talento indiscutibile, ma non è mai riuscito a imporsi in Catalogna, e con l'arrivo di Ferran Torres ormai concluso, anche il suo ciclo in blaugrana sembra arrivato al termine.

4) Antonio Rüdiger (Chelsea) - Il tedesco da promessa del calcio europeo si è trasformato in vera certezza grazie al suo periodo al Chelsea: dopo il suo addio alla Roma, ha vinto praticamente tutto quello che si poteva vincere con i Blues e potrebbe essere uno dei difensori più corteggiati di tutto il panorama europeo.

5) Niklas Süle (Bayern Monaco) - Al Bayern sembrano credere ciecamente in lui, ma il rinnovo contrattuale non è ancora arrivato. Considerando la profondità delle tasche bavaresi, non si può certo escludere un accordo all'ultimo secondo per il centrale, che comunque non avrebbe problemi a trovare sistemazione in una big inglese.

6) Andreas Christensen (Chelsea) - Nell'anno in cui ha trovato maggior continuità con la maglia dei Blues, il Chelsea potrebbe perderlo. Come detto per Rudiger, il mercato dei difensori è molto particolare e trovare centrali affidabili e con esperienza internazionale è molto complicato.

7) Jesús Corona (Porto) - Nome molto conosciuto alle italiane, vuoi perché il Porto ha incrociato spesso il cammino delle nostre squadre in Europa, vuoi per ragioni di mercato. Poter prelevare il messicano a parametro zero nel prossimo giugno farà gola a molte, le big della Serie A saranno sicuramente molto attente.

8) Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach) - Il centrocampista svizzero potrebbe lasciare la Germania ben prima della prossima estate: Juventus e Roma lo hanno inserito nella lista dei possibili acquisti da tempo e in particolare la squadra di Mourinho potrebbe fare una offerta al Gladbach per anticipare i tempi e mettere a disposizione del lusitano un rinforzo di cui ha un gran bisogno.

9) Sardar Azmoun (Zenit San Pietroburgo) - Un altro attaccante molto appetitoso a prescindere dalla sua situazione contrattuale: diverse squadre lo hanno cercato nella scorsa estate, altre lo vorranno a gennaio, ma al momento il suo destino sembra essere l'addio a parametro zero a giugno 2022.

10) Boubacar Kamara (Olympique Marsiglia) - Il più giovane della nostra lista e di conseguenza uno dei più ambiti: Milan e Lazio ci hanno posato gli occhi da tempo, ma se dovessero entrare in corsa i club inglesi ecco che il francese diventerebbe semiirrangiunbile per le big del nostro campionato. Mediano o difensore di grande fisico, potrebbe anch'egli spostarsi a gennaio.

11) Alexandre Lacazette (Arsenal) - Dopo l'esclusione dalla rosa di Aubameyang lo scenario è completamente cambiato in casa Arsenal: Lacazette è diventato un titolare fisso e questo potrebbe spingere i Gunners a fare una offerta di rinnovo molto importante per matenerlo in rosa. Per le big d'Europa rimane una occasione molto ghiotta in vista del prossimo giugno.