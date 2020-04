L'isolamento di Sarri tra i libri gialli e le partite del Milan di Sacchi

L'emergenza Coronavirus sta probabilmente anticipando le vacanze di giugno nel mondo del calcio. Sarri ne è abbastanza consapevole: "Alla ripresa, tra questa e la prossima stagione faremo quattordici-quindici mesi di fila" ha detto nel corso di una diretta sul canale YouTube della Juventus. Il tecnico trascorre questa giornate di libertà mettendo in discussione la sua prima parte di stagione in bianconero. "In questo momento non ho la testa completamente libera. Ho riguardato alcune partite nostre per schiarirmi le idee. Ora si deve pensare che l'estate la faremo, speriamo, giocando quindi penso sia giusto staccare un po' ora - ha detto -. Nel tempo libero guardo anche qualche partita del passato e ogni volta che vedo il Milan di Sacchi mi rendo conto che erano vent'anni avanti. E poi leggo, leggo molto: questo è il periodo dei gialli".