L'Italia a Milanello! Ecco quando gli Azzurri si alleneranno nel centro sportivo rossonero

E' arrivata la prima pausa per le nazionali della stagione. L'Italia giocherà prima in trasferta con la Macedonia sabato 9 settembre. La seconda partita sarà invece a San Siro contro l'Ucraina ed è in programma martedì 12 settembre. Gli Azzurri del neo allenatore Spalletti sia domenica 10 che lunedì 11 si alleneranno nel centro sportivo di Milanello, casa del Milan. A Carnago, il gruppo arriverà sabato sera di rientro dalla Macedonia.