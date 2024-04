L'Italia Femminile inizia il cammino verso Euro 2025: Paesi Bassi e Finlandia le prime insidie per Soncin

Inizia il cammino per la qualificazione all’Europeo del 2025 dell’Italia Femminile del ct Andrea Soncin che quest’oggi parlerà in conferenza stampa da Corverciano. Le azzurre saranno chiamate a un doppio impegno contro i Paesi Bassi in casa (a Cosenza venerdì alle 18:15) e Finlandia in trasferta (martedì 9 a Helsinki sempre alle 18:15).

Due sfide che diranno molto sullo stato di salute della squadra italiana dopo un’ottima Nations League, con il secondo posto davanti alla Svezia e una vittoria di grande prestigio contro le campionesse del Mondo della Spagna, e due amichevoli poco brillanti a febbraio contro Irlanda (0-0) e Inghilterra (5-1 per le anglosassoni).

A qualificarsi saranno le prime due di ogni girone, nel nostro oltre le due squadre sopraccitate ci sarà anche la Norvegia, con la terza che potrà ancora garantirsi un posto attraverso gli spareggi, mentre l’ultima classificata oltre a non andare all’Europeo sarà retrocessa in Lega B nella Women’s Nations League 2025-26. Sarà dunque fondamentale partire col piede giusto in questa nuova avventura per andare alla caccia della qualificazione al torneo continentale dove le azzurre sono presenti dal 1997 (quando ottennero il secondo posto alle spalle della Germania) in poi.

Questo l’elenco delle convocate:

Portiere: Rachele Baldi (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina), Margot Shore (Hellas Verona);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Elisabetta Oliviero (Sampdoria), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus);

Centrocampisti: Arianna Caruso (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Emma Severini (Fiorentina);

Attaccanti: Chiara Beccari (Sassuolo), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Inter), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Everton), Annamaria Serturini (Inter).