L'Italia U17 in finale dell'Europeo. Camarda: "Adesso più che mai tutti insieme!"

Allo stadio Antonis Papadopoulos di Lacarna, in Cipro, l'Italia Under 17 di Camarda, Liberali e Sala ha battuto ieri di misura la Danimarca conquistando la finale degli Europei di categoria. Decisiva la rete al 30' del primo tempo della mezz'ala della Roma Primavera Federico Coletta. Ai ragazzi della Nazionale del CT Favo è ora chiesto un ultimo sforzo per scrivere una nuova pagina della storia della Federazione, in quanto fra l'Italia ed il titolo di campione d'Europa c'è solo il Portogallo, che verrà affrontato nella finalissima di questa competizione mercoledì 5 giugno (alle 19.30 italiane).

Su Instagram, l'attaccante rossonero Francesco Camarda ha pubblicato questo post dopo la vittoria in semifinale contro la Danimarca e in vista della finale contro il Portogallo: "Adesso più che mai tutti insieme!".