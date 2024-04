L. Sala: "Roma? Possibilità ce ne sono tante e il Milan quando gioca bene mette in difficoltà chiunque"

Il Milan esce da Reggio Emilia con un punto e alcune indicazioni: se da una parte l'attacco dà buone risposte, la difesa ha sbandato e in vista della partita contro la Roma sarà fondamentale cambiare registro. Ne abbiamo parlato con Luigi Sala, ex difensore rossonero nonché campione d'Italia nel 1999 sotto la gestione di Alberto Zaccheroni. In esclusiva per MilanNews.

Giovedì il Milan si gioca la stagione contro la Roma. Credi che nella difesa giallorossa ci sia qualche punto debole?

"In generale non è che ne abbia visti tanti di punti deboli. In più la squadra è in fiducia, sta facendo molto bene e ha un allenatore molto bravo sia nel farla giocare che nel disporla tatticamente. Devo dire che è difficile fare gol a questa Roma. Sono certo che Pioli troverà il modo per scalfire questa difesa, perché il Milan ha degli interpreti che possono accendersi e fare male all'avversario".

Credi sia possibile la rimonta?

"Credo che il Milan non debba andare all'Olimpico con la paura di uscire, ma con la voglia di giocare la propria partita. Possibilità ce ne sono tante e il Milan quando gioca bene mette in difficoltà chiunque".

Quanto conterà il fattore Olimpico?

"È un campo bello da giocarci, il pubblico strepitoso. Il pre-gara con i tifosi che cantano l'inno è straordinario, carica loro ma occhio perché carica anche la squadra avversaria".