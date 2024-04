Tifoso prima che calciatore, Matteo Gabbia: "Mi ricordo un Milan-Chievo con gol di Kakà sotto la sud.."

vedi letture

Nel secondo e nuovo episodio di Unlocker Room - The Rossoneri Podcast, nuovo podcast curato e prodotto dal Milan con ospiti alcuni dei protagonisti della squadra rossonera, è stato ospite il difensore rossonero Matteo Gabbia. Questo un estratto delle sue parole:

Sull'esperienza da raccattapalle a San Siro: "Mi ricordo Milan-Chievo in cui Kakà aveva fatto gol a giro sotto la Sud. Poi ce ne sono anche altre: un Milan-Verona con Toni che mi aveva impressionato per la stazza fisica e non mi sembrava possibile diventare così grande"