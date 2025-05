L'Udinese torna a vincere dopo sette turni: 2-1 in casa del Cagliari

vedi letture

Dopo sette partite senza vittoria, l'Udinese torna a vincere in campionato. Per i friulani, già salvi da tempi, i tanto agognati tre punti sono arrivati all'Unipol Domus Arena contro il Cagliari: 2-1 il risultato finale con i bianconeri che hanno trovato il vantaggio con Zarraga, hanno subito il pareggio di Zortea e infine nel secondo tempo hanno definitivamente messo la testa davanti grazie a Kristensen. Una vittoria che rilancia la squadra di Runjaic a ridosso del decimo posto e che costringe i sardi a giocarsi la salvezza fino in fondo.

35ª GIORNATA

02/05/2025 Venerdì 20.45 Torino-Venezia 1-1

03/05/2025 Sabato 15.00 Cagliari-Udinese 1-2

03/05/2025 Sabato 15.00 Parma-Como 0-1

03/05/2025 Sabato 18.00 Lecce-Napoli (DAZN)

03/05/2025 Sabato 20.45 Inter-Hellas Verona (DAZN/SKY)

04/05/2025 Domenica 12.30 Empoli-Lazio (DAZN)

04/05/2025 Domenica 15.00 Monza-Atalanta (DAZN)

04/05/2025 Domenica 18.00 Roma-Fiorentina (DAZN/SKY)

04/05/2025 Domenica 20.45 Bologna-Juventus (DAZN)

05/05/2025 Lunedì 20.45 Genoa-Milan (DAZN)