L'ultima di Abate a San Siro: nel maggio 2019 proprio contro il Frosinone

Il Milan si appresta a preparare l'importante sfida di San Siro contro il Frosinone, in programma sabato sera alle 20.45. I rossoneri non sono reduci da un buon momento di forma, nonostante la vittoria in campionato contro la Fiorentina. La sconfitta in Champions League contro il Borussia Dortmund non deve influenzare il gruppo squadra di Stefano Pioli, in questo momento in difficoltà per risultati e infortuni.

Verso la partita contro i ciociari viene alla mente un ricordo dolce amaro che riguarda in particolare Ignazio Abate. Era il 19 maggio 2019 e il Milan di Gattuso lottava alla ricerca del tanto voluto e sperato quarto posto. I rossoneri vinsero 2-0 a San Siro contro il Frosinone grazie alle reti di Piatek e Suso su calcio di punizione, e nel finale di gara ci fu spazio anche per la standing ovation dedicata ad Abate: l'attuale allenatore della Primavera salutò, da giocatore, per l'ultima volta lo stadio Meazza tra lacrime e commozione per un giocatore che di quel gruppo rappresentava una bandiera e un esempio per i più giovani.