L'ultima volta che il Milan ha sfondato il tetto dei 70 punti in campionato è stato nella stagione 12/13

Con la vittoria in casa del Parma, il Milan di Stefano Pioli è salito a quota 63 in classifica. E' addirittura dalla stagione 2012-2013 che i rossoneri non superano i 70 punti in campionato. Ecco i punti raccolti dal Diavolo in Serie A nelle ultime annate:

Serie A 19-20: 66 punti

Serie A 18-19: 68 punti

Serie A 17-18: 64 punti

Serie A 16-17: 63 punti

Serie A 15-16: 57 punti

Serie A 14-15: 52 punti

Serie A 13-14: 57 punti

Serie A 12-13: 72 punti