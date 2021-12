La capsule collection Harmont & Blaine per AC Milan all'asta su Charitystars

Harmont & Blaine, Official Style Partner di AC Milan, mette all'asta per beneficenza i pezzi cult della nuova capsule collection dedicata alla squadra rossonera su charitystars.com.

L'asta sarà online dal 6 al 16 dicembre e il ricavato andrà a sostenere i progetti sociali di Fondazione Milan, public charity del club che promuove, attraverso i valori dello sport, un modello di vita positivo e che Harmont & Blaine è lieto di supportare.

Nello specifico, il sostegno, per il secondo anno di seguito, andrà al progetto Sport for All dove ragazze e ragazzi con disabilità potranno sperimentare la bellezza dello sport in un contesto inclusivo e a loro misura.

Per ogni asta, oltre al capo di abbigliamento, ogni lotto sarà arricchito da una experience o prodotto Milan, per vivere ancor più da vicino la passione rossonera. La polo in piqué a manica corta con costina rossa a contrasto e logo AC MILAN stampato sul sottocollo e la t-shirt della divisa ufficiale formalwear AC Milan in cotone ultralight verranno entrambe accompagnate da un pallone autografato; il beanie e la sciarpa in lana e cachemire nero con bassotto Blaine rosso ricamato e il gilet imbottito che compone la divisa ufficiale formalwear AC Milan verranno accompagnati da un biglietto per un match in cui Harmont & Blaine è sponsor; la maglia dolcevita e la maglia girocollo in lana con bassotto Blaine ricamato a contrasto e label interna con stemma ufficiale, la polo bianca a manica lunga in puro cotone makò con collo e polsi in stile camicia e l’iconico peluche bassotto Blaine che veste da mascotte rossonera riceveranno una maglia del Milan autografata.

I tifosi e appassionati rossoneri attraverso l'asta online potranno scoprire e apprezzare lo stile Harmont & Blaine, elegante, cool e soprattutto conscious, sostenendo al tempo stesso l'importante impegno di Fondazione Milan.