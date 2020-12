La classe del 1999: il Milan è la squadra che conta più marcatori in campionato nati in questa annata

E' un Milan sbarazzino, concreto e bello da vedere quello trascinato da Ibrahimovic e dai terribili giovani rossoneri. Una delle annate maggiormente presenti nella rosa rossonera è quella del 1999 che conta presenze importanti come quella di Donnarumma, colonna portante della squadra di Pioli. Un dato particolare, tuttavia, si può citare riguardante l'anno 1999. Il Milan, infatti, è la squadra che conta più marcatori in campionato nati dall'01/01/1999: i giocatori in questione sono 5 ovvero Kalulu, Hauge, Diaz, Leao e Saelemaekers.