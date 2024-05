La classifica aggiornata: il Milan conclude la propria stagione con un pareggio. Rossoneri secondi a quota 75 punti

Il Milan termina la sua stagione pareggiando l'ennesima folle partita a San Siro per 3-3 contro la Salernitana, che grazie a una doppietta di Simy e gol di Sambia rovinano solo in parte la serata degli addii in casa Milan. I rossoneri concludono così il proprio campionato al secondo posto a quota 75 punti, a più 4 sulla Juventus.

Di seguito, la classifica aggiornata:

Classifica

Inter 93

Milan 75

Juventus 71

Bologna 68

Atalanta 66

Roma 63

Lazio 60

Fiorentina 57

Torino 53

Napoli 52

Genoa 49

Monza 45

Hellas Verona 37

Lecce 37

Cagliari 36

Frosinone 35

Udinese 34

Empoli 33

Sassuolo 29

Salernitana 17