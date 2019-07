La classifica dei club con il valore più alto al mondo: in vetta il City, Milan 16°

La versione online del Corriere della Sera riporta la classifica dei club con il valore più alto al mondo: in vetta a questa speciale graduatoria c'è il Mancgester City, la cui rosa ha un valore complessivo di 1,26 miliardi di euro. Al secondo e terzo posto troviamo, rispettivamente, Real Madrid (1,23 mld) e Barcellona (1,14 mld), seguite da Liverpool (1,09 mld), PSG (947,20 mln), Tottenham (947 mln), Atletico Madrid (910,20 mln) e Juventus (871,50 mln). Per quanto riguarda le altre italiane, il Napoli è 13° con 642,55 mln, mentre Inter (573,80 mln) e Milan (503 mln) sono in 15^ e 16^ posizione.