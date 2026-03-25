La classifica di Serie A all'ultima sosta: Milan più vicino all'Inter che al quinto posto

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Sono otto le giornate che mancano al termine della Serie A Enilive 2025/2026. Lo scenario che si è delineato all'arrivo dell'ultima sosta è ancora tutt'altro che definitivo: il pareggio dell'Inter ha parzialmente riacceso le speranze di rientrare nella corsa al titolo di Milan (-6) e Napoli (-7). I rossoneri sfideranno gli azzurri, su cui hanno una sola lunghezza di vantaggio, nel lunedì di Pasquetta al rientro dalla pausa. Anche per centrare la qualificazione alla prossima Champions League è ancora tutto da scrivere con Como, Juventus e Roma ancora in lotta e l'Atalanta che potrebbe rientrare. Tutto da decidere anche per quanto riguarda la salvezza: se Pisa ed Hellas Verona sembrano condannate, per l'ultimo posto utile per rimanere in A sarà una bella battaglia.

SERIE A: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 69

Milan 63

Napoli 62

Como 57

Juventus 54

Roma 54

Atalanta 50

Lazio 43

Bologna 42

Udinese 39

Sassuolo 39

Parma 34

Genoa 33

Torino 33

Cagliari 30

Fiorentina 29

Cremonese 27

Lecce 27

Pisa 18

Verona 18