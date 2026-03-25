La classifica di Serie A all'ultima sosta: Milan più vicino all'Inter che al quinto posto
Sono otto le giornate che mancano al termine della Serie A Enilive 2025/2026. Lo scenario che si è delineato all'arrivo dell'ultima sosta è ancora tutt'altro che definitivo: il pareggio dell'Inter ha parzialmente riacceso le speranze di rientrare nella corsa al titolo di Milan (-6) e Napoli (-7). I rossoneri sfideranno gli azzurri, su cui hanno una sola lunghezza di vantaggio, nel lunedì di Pasquetta al rientro dalla pausa. Anche per centrare la qualificazione alla prossima Champions League è ancora tutto da scrivere con Como, Juventus e Roma ancora in lotta e l'Atalanta che potrebbe rientrare. Tutto da decidere anche per quanto riguarda la salvezza: se Pisa ed Hellas Verona sembrano condannate, per l'ultimo posto utile per rimanere in A sarà una bella battaglia.
SERIE A: LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 69
Milan 63
Napoli 62
Como 57
Juventus 54
Roma 54
Atalanta 50
Lazio 43
Bologna 42
Udinese 39
Sassuolo 39
Parma 34
Genoa 33
Torino 33
Cagliari 30
Fiorentina 29
Cremonese 27
Lecce 27
Pisa 18
Verona 18
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