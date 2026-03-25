Nazionali, domani si gioca: sono quattro i giocatori rossoneri che scenderanno in campo

Nazionali, domani si gioca: sono quattro i giocatori rossoneri che scenderanno in campoMilanNews.it
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Oggi alle 07:00News
di Francesco Finulli

La sosta delle Nazionali comincia ufficialmente domani, con le prime gare in programma e di conseguenza i primi rossoneri impegnati in campo. Dei 13 giocatori del Diavolo convocati nessuno è coinvolto negli spareggi per i Mondiali, tutti giocheranno gare amichevoli oppure, come nel caso dei giocatori selezionati dalle under, partite di qualificazione agli Europei di categoria. Di seguito il calendario dei quattro giocatori del Milan impegnati domani, i primi a scendere in campo:

David Odogu (Germania Under 20)

Germania-Repubblica Ceca, giovedì 26 marzo ore 16.45 - Elite League Under 20

Davide Bartesaghi (Italia Under 21)

Italia-Macedonia del Nord, giovedì 26 marzo ore 18.15, Empoli - Qualificazioni Europeo Under 21

Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia)

Francia-Brasile, giovedì 26 marzo ore 21.00, Boston (USA) - Amichevole