La classifica di Serie A dopo 32 giornate: Milan, con una vittoria eviti lo Scudetto nel derby

vedi letture

La giornata dei pareggi: la 32esima di Serie A, conclusasi ieri sera, ha visto un incredibile numero di pareggi, compreso quello dell'ultimo posticipo del lunedì, quello tra Atalanta e Verona, terminato 2-2. I bergamaschi erano in comodo vantaggio grazie ai gol di Scamacca ed Ederson al 13' e al 18', ma in quattro minuti, dal 56esimo al 60esimo, il Verona è riuscito a tornare nel match e a riportarlo in parità grazie a Lazovic e Noslin.

Ora la Dea sale a 51 punti ma ha un match da recuperare. Il Verona si attesta a 28, in piena zona calda per la retrocessione. Ecco la classifica aggiornata e la posizione del Milan dopo il 3-3 di Reggio Emilia.

CLASSIFICA

Inter 83

Milan 69

Juventus 63

Bologna 59

Roma 55*

Atalanta 51*

Lazio 49

Napoli 49

Torino 45

Fiorentina 44*

Monza 43

Genoa 39

Lecce 32

Cagliari 31

Udinese 28*

Empoli 28

Hellas Verona 28

Frosinone 27

Sassuolo 26

Salernitana 15

* una gara in meno