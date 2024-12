La classifica di Serie A dopo gli anticipi: il Milan mette a rischio il suo settimo posto

La quindicesima giornata di Serie A si è aperta con le vittorie di Inter e Atalanta, che hanno battuto rispettivamente il Parma per 3-1 e il Milan per 2-1. Successi importantissimi per entrambe ma è la Dea a sognare sempre più in grande, visto il primato in classifica in solitaria, anche se con una partita in più rispetto ai nerazzurri e al Napoli che domenica sera avrà l'opportunità di tornare in testa in caso di vittoria contro la Lazio. I rossoneri restano al settimo posto, mentre i ducali sono dodicesimi, in attesa di tutte le altre gare del weekend.

La classifica aggiornata di Serie A dopo le prime due sfide della quindicesima giornata.

Atalanta 34 (15 gare disputate)

Napoli 32 (14)

Inter 31 (14)

Fiorentina 28 (13)

Lazio 28 (14)

Juventus 26 (14)

Milan 22 (14)

Bologna 21 (13)

Udinese 17 (14)

Empoli 16 (14)

Torino 15 (14)

Parma 15 (15)

Cagliari 14 (14)

Genoa 14 (14)

Roma 13 (14)

Lecce 13 (14)

Verona 12 (14)

Como 11 (14)

Monza 10 (14)

Venezia 8 (14)

Il programma della 15ª giornata

6 dicembre 2024 Venerdì 18.30 INTER - PARMA 3-1

6 dicembre 2024 Venerdì 20.45 ATALANTA - MILAN 2-1

7 dicembre 2024 Sabato 15.00 GENOA - TORINO DAZN

7 dicembre 2024 Sabato 18.00 JUVENTUS - BOLOGNA DAZN

7 dicembre 2024 Sabato 20.45 ROMA - LECCE DAZN/SKY

8 dicembre 2024 Domenica 12.30 FIORENTINA - CAGLIARI DAZN

8 dicembre 2024 Domenica 15.00 HELLAS VERONA - EMPOLI DAZN

8 dicembre 2024 Domenica 18.00 VENEZIA - COMO DAZN/SKY

8 dicembre 2024 Domenica 20.45 NAPOLI - LAZIO DAZN

9 dicembre 2024 Lunedì 20.45 MONZA - UDINESE DAZN