La classifica di Serie A dopo gli anticipi: il Monza raggiunge il Napoli

vedi letture

Nel posticipo della 26^esima giornata di Serie A, questo sabato sera in scena alle 20:45 allo stadio Luigi Ferraris, non delude il Genoa di Alberto Gilardino che vince 2-0 contro l'Udinese. Per il "Grifone" A segno Retegui con una bella rovesciata, e il difensore Bani. Nei bianconeri espulso Kristensen, annullata anche una rete nel finale a Lucca. Nel pomeriggio il Monza aveva superato la Salernitana 2-0 mentre l'Empoli ha vinto a Sassuolo con un gol all'ultimo respiro. Venerdì il Bologna ha sconfitto il Verona per 2-0.

In vista delle prossime gare, questa la classifica aggiornata:

Inter 63*

Juventus 54*

Milan 52*

Bologna 48

Atalanta 45*

Roma 41*

Lazio 40*

Fiorentina 38*

Napoli 36*

Torino 36*

Monza 36

Genoa 33

Empoli 25

Lecce 24*

Frosinone 23*

Udinese 23

Sassuolo 20

Verona 20

Cagliari 19*

Salernitana 13

In attesa di scendere in campo*