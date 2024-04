La classifica di Serie A dopo gli anticipi: il Napoli va sempre più giù

vedi letture

L'Hellas Verona supera al 93' l'Udinese e conquista tre punti a dir poco preziosi per la corsa salvezza, inguaiando al contempo proprio la squadra di mister Cioffi. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A, in attesa delle restanti gare valide per il 33° turno.

La classifica aggiornata di Serie A

Inter 83

Milan 69

Juventus 64**

Bologna 59

Roma 55*

Lazio 52**

Atalanta 51*

Napoli 49**

Torino 45

Fiorentina 44*

Monza 43

Genoa 39**

Lecce 32

Cagliari 32**

Hellas Verona 31**

Empoli 31**

Udinese 28

Frosinone 27

Sassuolo 26

Salernitana 15

* una gara in meno

** una gara in più